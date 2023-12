Black Iron Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Dividende von Black Iron liegt mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 3,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Metalle und Bergbau". Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der gleichen Branche ist dies ein unrentables Investment, weshalb die Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung vergibt.

Im Hinblick auf die Aktienkursentwicklung hat Black Iron in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -18,75 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen im Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -11,46 Prozent verzeichnet, liegt Black Iron mit 7,29 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Black Iron-Aktie bei 0,07 CAD liegt, was auch dem aktuellen Kurs entspricht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit 0 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,06 CAD, was einer Distanz von +16,67 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) von Black Iron liegt bei 33,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,44, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Aufgrund dieses Gesamtbildes erhält die Aktie daher ein Rating "Neutral".