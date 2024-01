Black Iron Aktie: Aufgepasst!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Black Iron beträgt das aktuelle KGV 8, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" mit einem durchschnittlichen KGV von 322 auf eine Unterbewertung hindeutet. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Black Iron eine Performance von -18,75 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -10,68 Prozent gefallen sind, eine Underperformance von -8,07 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum mittleren Renditewert des "Materialien"-Sektors von -10,68 Prozent lag Black Iron um 8,07 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Black Iron-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,07 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,06 CAD deutlich darunter liegt (Unterschied -14,29 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da der Wert bei 0,06 CAD liegt und der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Black Iron-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Black Iron mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,65 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.