Black Hills Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger besprochen als zuvor, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die aktuelle Dividendenpolitik von Black Hills weist nur eine geringfügig niedrigere Auszahlung auf als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Black Hills-Aktie liegt bei 31, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Black Hills somit als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Black Hills-Aktie von 52,08 USD als "Schlecht" eingestuft, da er um 6,15 Prozent unter dem GD200 (55,49 USD) liegt. Der GD50 liegt bei 52,95 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Black Hills-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.