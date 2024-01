Black Hills Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Diskussionen über Black Hills in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Stimmung und Einschätzungen der Anleger bezüglich des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen häuften sich positive Meinungen und Kommentare, was darauf hinweist, dass die Stimmung rund um den Titel insgesamt positiv ist. Auch die thematisierten Themen der letzten Tage waren größtenteils positiv, was dazu führt, dass unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" einstuft. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Black Hills gemäß der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Von fundamentaler Seite betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 14. Das bedeutet, dass die Börse 14,3 Euro für jeden Euro Gewinn von Black Hills zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist das KGV um 89 Prozent niedriger. In der Kategorie "Multi-Dienstprogramme" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 129, wodurch der Titel als unterbewertet eingestuft wird und somit als "Gut" betrachtet wird.

Bei einem Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,99 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Versorgungsunternehmen" liegt Black Hills damit um 69,89 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt 49,9 Prozent, wobei Black Hills aktuell 69,89 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 0 positive, 1 neutrale und 1 negative Bewertung für die Aktie von Black Hills abgegeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, doch das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Black Hills liegt bei 60,5 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 53,94 USD liegt, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 12,16 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Somit ergibt sich aus der Bewertung der Analysten insgesamt eine Einschätzung der Aktie von Black Hills als "Gut".