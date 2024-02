Black Hills Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Derzeit wird die Aktie von Black Hills als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,66 Euro. Dieser Wert liegt 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 130. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Black Hills derzeit eine Rendite von 4,53 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 4,66 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Black Hills liegt bei 31,74, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,14, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Aktie von Black Hills derzeit eine unterbewertete Einschätzung aufweist, aber positive Anleger-Stimmung und neutrale Bewertungen in anderen Kategorien erhalten hat.