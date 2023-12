Black Hills Aktie: Augen auf!

Die technische Analyse der Black Hills-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 54,16 USD lag, was einen Unterschied von -5,96 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 57,59 USD darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 51,32 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und daher zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividende weist Black Hills derzeit eine Dividendenrendite von 4,93 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,27 % für "Multi-Dienstprogramme". Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Black Hills-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,48 Prozent erzielt, was 23,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,69 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion oft von negativen Themen über das Unternehmen Black Hills geprägt war. Daher wird das Anleger-Sentiment als "Schlecht" eingeschätzt.

