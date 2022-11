Die Black Friday Deals 2022 von Tenorshare sind jetzt verfügbar

New York (ots/PRNewswire) -Tenorshare, eine führende Softwaremarke, hat bekannt gegeben, dass ihre umfangreiche Verkaufsaktion zum Black Friday, die „Black Friday Big Deals", jetzt live ist. Die Black Friday Big Sales von Tenorshare laufen vom 17. November bis zum 9. Dezember 2022. Um Ihnen die Wartezeit zu verkürzen, finden Sie hier eine ausführliche Analyse der Black Friday Sales von Tenorshare. Halten Sie sich bereit und entdecken Sie die tollen Angebote von Tenorshare.Black Friday bei Tenorshare: Schlussverkauf mit RegelnSie sind sicher gespannt auf die Details des Black Friday Sale 2022 von Tenorshare. Bei Tenorshare gibt es 70 % Rabatt und kostenlose Lizenzen als Geschenk. Außerdem warten Amazon-Gutscheine auf Sie!Im Rahmen dieser beispiellosen Aktion haben die Nutzer die Möglichkeit, großartige Angebote und Rabatte zu erhalten, darunter einen 100%igen Gewinn, zwei zum Preis von einem (Buy One Get One Free) sowie bis zu 70 % Rabatt.100%ige Gewinne:Die Verbraucher können nach dem Zufallsprinzip Gratisgeschenke ziehen, indem sie auf der Aktionsseite auf die Schaltfläche für die Verlosung klicken. Um Ihre Gewinnchancen zu erhöhen, stehen Ihnen außerdem drei Methoden zum Teilen der Aktion zur Verfügung. Sie können den Aktionslink auf Twitter, Facebook und jeder anderen Social-Media-Plattform teilen. Die 100%igen Gewinne umfassen eine 1-monatige kostenlose Lizenz, Amazon-Gutscheine und Rabattgutscheine. Wenn Pop-up-Benachrichtigungen erscheinen, gehören Sie zu den Glücklichen.70 % RABATT:Neben den 100%igen Gewinnen bietet Tenorshare auch 70 % Rabatt auf vier verschiedene Gruppen von Tools: Datenmanagement, Systemwiederherstellung, Passcode-Entsperrung und Utility-Tools. Die Benutzer erhalten 70 % Rabatt, wenn sie auf den Einkaufslink tippen.Zwei zum Preis von einem (Buy One Get One Free):Darüber hinaus gibt es zwei verschiedene Produktpakete. Bei jedem Paket können Sie eines von zwei Produkten auswählen und erhalten ein festgelegtes Produkt gratis dazu.Häufig gestellte Fragen zur Verkaufsaktion am Black Friday1. Gibt es eine zeitliche Begrenzung für die Bestellung im Rahmen der Buy-One-Get-One-Free-Aktion?Es gibt keine Begrenzung für Bestellungen. Die Verbraucher können mehrmals teilnehmen, um eine kostenlose Softwarelizenz zu erhalten.2. Kann ich die Aktionen 1, 2 und 3 gleichzeitig nutzen?Nein. Diese drei Rabattformen sind zu umfangreich, um zusammen verwendet zu werden. Sie dürfen also nicht gleichzeitig aktiviert werden.3. Wie lange sind die Rabattcodes und Gutscheine gültig?Die Rabatte und Gutscheine gelten für den Zeitraum vom 17. November 2022 bis zum 9. Dezember 2022.4. Kann ich mehr als einmal an der Verlosung teilnehmen?Ja, Sie erhalten drei weitere Chancen auf den Gewinn, wenn Sie diese Aktion auf Twitter, Facebook und anderen sozialen Medien teilen. Allerdings kann jede IP nur einmal nach dem Zufallsprinzip teilnehmen.Informationen zu Tenorshare:Tenorshare ist seit 2007 eine führende Softwaremarke für hochwertige Dienstleistungen und Expertenlösungen zur Behebung verschiedener softwarebezogener Probleme. Halten Sie sich über unsere Sonderangebote zum Black Friday auf dem Laufenden!Weitere Informationen: https://www.tenorshare.deFacebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063525370322Twitter: https://twitter.com/TenorshareDYouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwMroOD4xY1jdKXi8-UyDPwFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1951940/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-black-friday-deals-2022-von-tenorshare-sind-jetzt-verfugbar-301684976.htmlPressekontakt:Alessia Lin,linxiaowen@tenorshare.cnOriginal-Content von: Tenorshare Co. Ltd., übermittelt durch news aktuell