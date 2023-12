Black Diamond Therapeutics Aktie: Das ist mal eine Nummer!

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Black Diamond Therapeutics in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass das Unternehmen nicht besonders im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten schätzen die Aktie von Black Diamond Therapeutics langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Die durchschnittliche Kursziel-Erwartung der Analysten liegt bei 11 USD, was einer Erwartung von 302,93 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse mittels des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Black Diamond Therapeutics aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7 Tage (Wert 31,15) als auch auf 25 Tage (Wert 32). Daher wird die Aktie auf Basis des RSI als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare in den sozialen Medien überwiegend positiv und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.