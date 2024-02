Black Diamond Therapeutics Aktie: Das ist beeindruckend!

Die technische Analyse der Black Diamond Therapeutics-Aktie zeigt positive Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +64,53 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 3,29 USD um +48,02 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein positives Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Black Diamond Therapeutics aktuell mit einem Wert von 41,07 als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei einer Betrachtung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 32, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Analysten insgesamt mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 11 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 125,87 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die Stimmung rund um die Aktie wird auch analysiert, und hier zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit für das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht" für die Aktie von Black Diamond Therapeutics.