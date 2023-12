Black Diamond Therapeutics Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In Bezug auf Black Diamond Therapeutics hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb das Unternehmen von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Black Diamond Therapeutics gemessen. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Black Diamond Therapeutics-Aktie abgegeben, wovon eine Bewertung als "Gut" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Aus diesen Bewertungen ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Aktie. Für den letzten Monat liegen keine aktualisierten Analystenbewertungen vor. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den von den Analysten durchgeführten Ratings ergibt, liegt bei 11 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 263,04 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 3,03 USD. Somit wird eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie abgeleitet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Black Diamond Therapeutics-Aktie liegt bei 31,75, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 34, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Black Diamond Therapeutics eher neutral diskutiert, wobei an drei Tagen positive und an vier Tagen negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Zusammenfassend erhält Black Diamond Therapeutics auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.