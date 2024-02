Black Diamond Therapeutics Aktie: Der Knaller!

Die Black Diamond Therapeutics zeigt laut technischer Analyse einen gleitenden Durchschnittskurs von 2,94 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 5,35 USD liegt. Dies bedeutet eine positive Differenz von +81,97 Prozent im Vergleich zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 3,24 USD, was einer Differenz von +65,12 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken ist in Bezug auf Black Diamond Therapeutics überwiegend positiv. Negative Diskussionen wurden in den letzten zehn Tagen nicht verzeichnet, während an vier Tagen eine neutrale Stimmung herrschte. In den letzten Tagen wurden vermehrt positive Themen über das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung durch die Redaktion führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Black Diamond Therapeutics wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte sich eine durchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Black Diamond Therapeutics liegt bei 18,64, was als überverkauft eingestuft wird, und der RSI25 bei 26, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist. Beide Werte werden als "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung für die Black Diamond Therapeutics basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem RSI.