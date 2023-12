Black Diamond Aktie: Das gab es noch nie!

Der Aktienkurs von Black Diamond hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 82,18 Prozent erzielt, was mehr als 80 Prozent über dem Durchschnitt der Industrie liegt. In der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" übertrifft Black Diamond ebenfalls mit einer Rendite von 79,23 Prozent den Durchschnitt um einiges. Diese positive Entwicklung hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Bewertungen für die Black Diamond-Aktie abgegeben, von denen alle 2 als "Gut" eingestuft wurden. Aktuelle Berichte zeigen, dass die Analysten im Durchschnitt zu derselben Beurteilung kommen, was zu einem konsistenten "Gut"-Rating für die Black Diamond-Aktie führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 11 CAD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 32,05 Prozent steigen könnte. Basierend darauf wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Black Diamond-Aktie für die letzten 7 und 25 Tage liegt bei 44 bzw. 44,54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf Dividendenrenditen schüttet Black Diamond eine Rendite von 1,19 % aus, was 0,97 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,16 %. Aufgrund dieser geringfügigen Abweichung wird die Dividende als "Neutral" eingestuft.