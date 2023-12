Black Diamond Aktie: Quo vadis?

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Black Diamond. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die fundamentalen Kennzahlen zeigen jedoch, dass die Black Diamond-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,01 deutlich unterbewertet ist im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (38,47). Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

Die Analysten sind ebenfalls positiv gestimmt, mit 2 positiven und keiner negativen Bewertung in den letzten 12 Monaten. Auch die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 11 CAD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 29,41 Prozent entspricht. Aufgrund dieser positiven Einschätzungen erhält die Aktie das Rating "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Black Diamond zwar etwas weniger Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, jedoch ist die Differenz mit 0,98 Prozentpunkten relativ gering. Daher wird auch die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.