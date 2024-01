Black Diamond Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Black Diamond betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 67,69 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Black Diamond momentan weder überkauft noch -verkauft ist, und die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 46,79, was auch hier zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Black Diamond insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Dies setzt sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" in den Analysteneinschätzungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 34,64 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Stimmung der Anleger ist ein weiterer wichtiger Faktor, um Aktienkurse einzuschätzen. Ein Blick auf soziale Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv sind, obwohl in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Black Diamond in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +81,86 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche und von 79,07 Prozent im Vergleich zum "Industrie"-Sektor. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.