Black Diamond Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Aktienkurs von Black Diamond wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") betrachtet. Dabei zeigt sich, dass Black Diamond mit einer Rendite von 67,18 Prozent mehr als 66 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnete die Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von -3,02 Prozent, während Black Diamond mit 70,2 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. In diesem Zusammenhang ist Black Diamond mit einem KGV von 14,22 im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies") deutlich unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 60,09, was einem Abstand von 76 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Analysten bewerten die Aktie von Black Diamond auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel. Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht bewertet. Zum aktuellen Kurs von 8,2 CAD erwarten die Analysten im Mittel ein Kursziel von 10 CAD. Dies entspricht einer Erwartung von 21,95 Prozent und führt zu einer "Gut"-Einstufung auf Basis aller Analystenschätzungen.

Die Anleger-Stimmung bei Black Diamond in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass überwiegend positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".