Black Cat Syndicate Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Black Cat Syndicate herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 55,56 Punkten, was darauf hindeutet, dass Black Cat Syndicate weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,38 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Black Cat Syndicate-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,32 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,235 AUD) liegt damit deutlich darunter (-26,56 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie mit einem Unterschied von -6 Prozent ein "Schlecht"-Rating. In Summe wird die Black Cat Syndicate-Aktie damit für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat führt zu einem "Neutral"-Rating, da keine signifikanten Veränderungen festgestellt wurden. Insgesamt erhält die Black Cat Syndicate-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Black Cat Syndicate wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell zeigen sich vor allem positive Themen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.