Black Cat Syndicate Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Black Cat Syndicate-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,29 AUD für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,205 AUD, was einem Unterschied von -29,31 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,24 AUD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt bei einem Unterschied von -14,58 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Black Cat Syndicate-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Black Cat Syndicate in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Black Cat Syndicate zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25 als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für die Black Cat Syndicate-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der charttechnischen Analyse, während die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft wird. Das Sentiment und der Buzz erhalten eine "Neutral"-Bewertung, und auch der Relative Strength Index führt zu einer "Neutral"-Einstufung.