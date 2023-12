Black Cat Syndicate Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die technische Analyse der Black Cat Syndicate-Aktie zeigt eine Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,32 AUD zu einem aktuellen Kurs von 0,25 AUD, was einer Abweichung von -21,88 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,24 AUD, liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,17 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung nur wenig Aktivität oder Änderungen aufweisen, was zu einer überwiegend "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die Anleger-Stimmung zeigt hingegen in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün und negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI) eine Überkauftheit der Aktie auf 7-Tage-Basis und eine neutrale Einstufung auf 25-Tage-Basis, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.