Black Canyon Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Black Canyon betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 50 Punkte, was bedeutet, dass Black Canyon momentan als "Neutral" eingestuft wird, da weder überkauft noch überverkauft. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 50, was dazu führt, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Black Canyon mit 0,14 AUD derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu beläuft sich die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, auf -17,65 Prozent, was zu einer insgesamten Einstufung als "Neutral" für die beiden Zeiträume führt.

Das Sentiment und der Buzz um Black Canyon zeigen in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Black Canyon beschäftigte. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".