BlackRock: Startet die Aktie jetzt wieder durch?

Die BlackRock-Aktie (WKN: 928193) befindet sich seit Mitte Dezember im Konsolidierungsmodus. In den Wochen zuvor war der Kurs kräftig gestiegen, mit einem Plus von fast +27% seit Ende Oktober. Am Freitag gab es frische Zahlen. Können sie den Kurs nun wieder nachhaltig stimulieren?