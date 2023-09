BlackRock Quartalsbericht: Spannung vor Veröffentlichung der Zahlen und Aktienprognose

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

In nur 22 Tagen wird das in New York ansässige Unternehmen BlackRock seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal bekanntgeben. Aktionäre sind natürlich gespannt, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Außerdem stellt sich die Frage, wie sich die BlackRock-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der BlackRock-Aktie beträgt beeindruckende 97,09 Milliarden Euro. Da ist es kein Wunder, dass sowohl Aktionäre als auch Analysten gespannt auf die Zahlen warten. Glaubt man den Experten, so darf man auf ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal hoffen. Im dritten Quartal des Jahres 2022 erzielte BlackRock einen Umsatz von 4,02 Milliarden Euro. Es wird erwartet, dass dieser um 7 Prozent auf 4,30 Milliarden Euro steigt. Der Gewinn soll jedoch voraussichtlich um 7,60...