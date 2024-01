BlackRock Capital Investment Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Blackrock Capital Investment wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 8, was einem Abstand von 86 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 56,55 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung für Blackrock Capital Investment hat sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in Bezug auf diese Aktie, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Blackrock Capital Investment liegt bei 28,57, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Blackrock Capital Investment derzeit ebenfalls als "Gut" bewertet. Sowohl der GD200 (3,51 USD) als auch der GD50 (3,74 USD) zeigen, dass der Kurs der Aktie über den Trendsignalen liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Blackrock Capital Investment basierend auf verschiedenen Analysekriterien.