BlackRock-Aktie: Solide Quartalszahlen, Aktienkurs -38 %. Jetzt ein Kauf?!

Die Berichtssaison für das dritte Quartal des Jahres hat begonnen. Als eines der ersten großen Unternehmen stellte der größte Vermögensverwalter der Welt BlackRock (WKN: 928193) seine Quartalszahlen am 13.10.22 vor. Diese waren trotz der allgemein schlechten Börsenentwicklung besser als befürchtet. Der Aktienkurs reagiert mit einem Plus von 7 % am Tag der Veröffentlichung entsprechend positiv, steht seit Jahresbeginn jedoch immer noch 38 % im Minus (Stand: 13.10.22, gilt für alle Angaben). Bietet sich die BlackRock-Aktie vor diesem Hintergrund heute zum Kauf an?

Die Quartalszahlen im Detail

Schauen wir zunächst auf die Zahlen des dritten Quartals 2022. Der Umsatz und der Gewinn pro Aktie sanken jeweils um 15 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Hauptgrund hierfür ist die schlechte allgemeine Börsenentwicklung. Da die Kurse im letzten Jahr gesunken sind, verringerte sich das verwaltete Vermögen um 16 % und beträgt nun knapp 8 Billionen US-Dollar. Entsprechend sanken Verwaltungsgebühren und erfolgsabhängige Prämien.

Bei den Themen, die BlackRock selbst beeinflussen kann, lief das Quartal besser. Trotz schlechter Börsenstimmung konnten Netto-Kapitalzuflüsse in Höhe von 17 Mrd. US-Dollar gewonnen werden. Der Umsatz mit der Investment- und Risikomanagementplattform Aladdin stieg um 6 %. Und die um 11 % reduzierten Gesamtaufwendungen konnten einen Teil des Ertragsrückgangs abfedern.

Langfristige Wachstumstreiber

Das gründergeführte Unternehmen scheint mir also gut durch die aktuell schwierige Börsenphase zu navigieren. An der langfristigen Perspektive hat sich meiner Einschätzung nach nichts geändert. Der größte Vermögensverwalter der Welt hat sich bei Themen wie nachhaltigem Investieren, Analyse von Investmentdaten und ETFs frühzeitig klar positioniert. Als Konsequenz wächst BlackRock seit Langem stärker als die Konkurrenz.

Bei ETFs ist das Unternehmen mit seiner Marke iShares Marktführer. In den letzten zehn Jahren wuchs das weltweit in ETF investierte Vermögen um 22 % pro Jahr. BlackRock selbst erwartet noch eine jahrzehntelange Fortsetzung des Wachstums bei ETFs. Unter anderem weil institutionelle Anleger immer stärker auf ETFs setzen (auch bei Anleihen) und weil themenbasierte ETFs bei Privatanlegern immer beliebter werden.

Um seine eigenen Investments zu verwalten und die Risiken zu managen, entwickelte BlackRock die Technologieplattform Aladdin. Diese wird mittlerweile auch anderen institutionellen Anlegern angeboten – mit großem Erfolg. Der Umsatz stieg in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 18 % jährlich auf nun über 1 Mrd. US-Dollar im Jahr. BlackRock selbst sieht einen adressierbaren Gesamtmarkt von 10 Mrd. US-Dollar und entsprechend weiteres Wachstumspotenzial.

Und dann ist da noch der Trend des nachhaltigen Investierens. Laut Umweltbundesamt hat sich das Anlagevolumen von nachhaltigen Investmentfonds in Deutschland von 2019 bis 2021 mehr als verdoppelt. BlackRock konnte seine nachhaltigen Anlagen allein in 2020 um 64 % steigern und hat das Ziel, beim nachhaltigen Investieren weltweit führend zu sein. Aufgrund seiner Größe, Erfahrung und des heute bereits breiten Produktspektrums bei ESG-Anlagen halte ich ein Erreichen dieses Ziels für realistisch.

Meine Einschätzung zur BlackRock-Aktie

Alle beschriebenen Wachstumstreiber sind meiner Meinung nach intakt. Der langjährige Gründer und CEO Larry Fink scheint mir BlackRock für die Zukunft gut positioniert zu haben. Auch wenn sich das schwache Börsenumfeld kurzfristig negativ auswirkt, finde ich die Aktie von BlackRock langfristig attraktiv. Bezogen auf das Ergebnis von 2021 beträgt das KGV 14. Auch wenn der Gewinn in diesem Jahr sinken und das KGV damit steigen wird, ist die Aktie von BlackRock für mich heute kaufenswert.

