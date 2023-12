BlackLine Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Blackline":

Der Aktienkurs von Blackline verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -10,83 Prozent, was 18,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Informationstechnologie" liegt die Aktie 7,49 Prozent unter dem Durchschnitt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 7,74 Prozent, wobei Blackline aktuell 18,57 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Blackline ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was zu einer negativen Differenz von -2,27 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Es wurde eine deutliche negative Veränderung im Stimmungsbild bei Blackline festgestellt, basierend auf der Auswertung von sozialen Medien. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Schlecht" bewertet, während die Diskussionsstärke neutral bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Blackline-Aktie sowohl in Bezug auf den 200-Tage-Durchschnitt als auch den 50-Tage-Durchschnitt eine positive Abweichung aufweist. Daher wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.