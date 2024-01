BlackLine Aktie: Ist es vollbracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Blackline":

Die technische Analyse der Blackline-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 56,06 USD, während der letzte Schlusskurs bei 56,35 USD liegt, was einer Abweichung von +0,52 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 57,28 USD nahe am letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Blackline-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator aus der technischen Analyse. Der 7-Tage-RSI der Blackline-Aktie liegt bei 82,46 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und entsprechend ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt hingegen bei 52,27, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Blackline-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien sind ebenfalls wichtige Aspekte. Die Stimmung für die Blackline-Aktie hat sich deutlich verbessert, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke hingegen zeigt eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Abschließend wird die Dividendenrendite der Blackline-Aktie betrachtet, die aktuell bei 0 Prozent liegt, während der Branchendurchschnitt bei 2,25 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Blackline-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.