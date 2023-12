BlackLine Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Blackline":

Der Aktienkurs von Blackline zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von -10,83 Prozent, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,23 Prozent erzielte, liegt Blackline mit einer Rendite von -17,06 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten bewerten die Blackline-Aktie aktuell als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 69 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 6,99 Prozent entspricht, und somit einer "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Blackline-Aktie von 64,49 USD mit +14,85 Prozent Entfernung vom GD200 (56,15 USD) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 56,82 USD, was einem Abstand von +13,5 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist, was auf eine "Gut"-Einstufung hinweist. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Blackline in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".