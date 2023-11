BlackGold Natural Aktie: Das war abzusehen!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Positive Themen dominierten die Diskussion an drei Tagen, während an zwei Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Blackgold Natural. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Blackgold Natural in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -92,46 Prozent verzeichnet. Die durchschnittliche Performance der Branche lag bei einem Anstieg von 21,03 Prozent. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor lag die Rendite von Blackgold Natural um 92,46 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die aktuelle Dividendenrendite für Blackgold Natural beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Blackgold Natural zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI liegen bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dadurch wird Blackgold Natural in dieser Analysepunktzahl insgesamt als "Neutral" bewertet.