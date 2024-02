BlackGold Natural Aktie: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Aktienkurs des Unternehmens Blackgold Natural hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -71,43 Prozent erzielt, was mehr als 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 15,12 Prozent, was bedeutet, dass Blackgold Natural mit einer Rendite von 86,55 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Blackgold Natural war in den letzten zwei Wochen eher neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten Tagen gab es auch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Blackgold Natural weisen eine erhöhte Aktivität im Netz und eine Veränderung zum Positiven auf. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt die Einstufung "Gut" im langfristigen Stimmungsbild der vergangenen Monate.

In Bezug auf Dividenden schüttet Blackgold Natural derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was einer Differenz von 22,29 Prozentpunkten entspricht. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Sollten BlackGold Natural Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich BlackGold Natural jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen BlackGold Natural-Analyse.

BlackGold Natural: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...