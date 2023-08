BlackBerry kämpft mit Verlusten: Analysten sehen Potenzial trotz negativem Kurstrend

Das Unternehmen kämpft derzeit mit erheblichen Verlusten. Trotzdem halten einige Analysten die Aktie für unterbewertet und sehen Potenzial für eine Erholung. Derzeit ist jedoch Vorsicht geboten, da der Kurstrend weiterhin negativ ist.

Fazit

Die Quartalszahlen von BlackBerry werden in -48 Tagen erwartet und sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Eine leichte Umsatzminderung im Vergleich zum Vorquartal wird erwartet, ebenso ein steigender Verlust. Auf Jahressicht sieht es ebenfalls nicht rosig aus, mit einem Rückgang bei Umsatz und Gewinn. Die Aktie hat in den letzten 30 Tagen an Wert verloren und die Charttechnik deutet auf einen stark negativen Kurstrend hin.

Dieser Artikel dient ausschließlich zur Information und sollte nicht als Anlageempfehlung betrachtet werden. Jegliche Investitionen...