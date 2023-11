BlackBerry Quartalszahlen: Prognosen, Aktienkursentwicklung und mögliche Rendite für Anleger

BlackBerry, ein Technologieunternehmen mit Sitz in Kanada, steht kurz davor, seine Quartalszahlen für das zweite Quartal zu präsentieren. Anleger und Analysten sind gespannt auf die erwarteten Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der BlackBerry-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuellen Prognosen der Analysten deuten auf einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal hin. Im zweiten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 112,56 Millionen Euro, während für das aktuelle Quartal ein Rückgang um 19,90 Prozent auf 119,59 Millionen Euro erwartet wird. Auch der bisherige Verlust soll voraussichtlich um 14,30 Prozent steigen und sich auf -42,22 Millionen Euro belaufen.

Auf Jahressicht sind die Analysten ebenfalls nicht allzu optimistisch. Demnach soll der Umsatz um 5,90 Prozent fallen und der Gewinn sogar um 123,10 Prozent zurückgehen. Dies würde bedeuten, dass BlackBerry einen Verlust von -559,91 Millionen Euro verzeichnen würde im Vergleich zu einem Verlust von -479,84 Millionen Euro im Vorjahr. Der Verlust pro Aktie wird voraussichtlich bei -0,10 Euro liegen.

In Bezug auf den Aktienkurs hat sich dieser in den letzten 30 Tagen um +5,72 Prozent verändert. Die Anleger scheinen also teilweise nicht vollständig auf die Prognosen für das kommende Quartal zu reagieren.

Die Meinung der Analysten ist geteilt: Auf Basis ihrer Einschätzungen könnte der Aktienkurs in den nächsten 12 Monaten bei 4,50 Euro stehen, was einem potenziellen Gewinn von +34,47 Prozent entspricht. Anleger, die jetzt noch einsteigen möchten, könnten gemäß den Expertenschätzungen in einem Jahr einen Gewinn von +34,47 Prozent erzielen.

Die Charttechnik zeigt jedoch einen stark negativen Kurstrend bei BlackBerry. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage bietet keine Unterstützung für den Kurs.

Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen letztendlich entwickeln und wie die Anleger darauf reagieren werden. Es bleibt spannend im Hinblick auf die Zukunft von BlackBerry und seine Aktie.

