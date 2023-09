BlackBerry Ltd: Aktionäre erwarten gespannt neue Quartalszahlen und Kursentwicklungen

BlackBerry Ltd, das Unternehmen mit Sitz in Waterloo, Kanada, wird in 11 Tagen seine Quartalszahlen für das 2. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden und wie sich die BlackBerry Ltd Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Marktkapitalisierung der BlackBerry Ltd Aktie liegt aktuell bei 2,91 Mrd. EUR. Das Ergebnis der Quartalszahlen wird nach Börsenschluss bekannt gegeben und sowohl von Aktionären als auch von Analysten mit Spannung erwartet. Laut aktuellen Analysen gehen Fachleute davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht rückläufig sein wird. Im 2. Quartal 2022 betrug der Umsatz von BlackBerry Ltd noch 114,98 Mio. EUR und nun wird ein Rückgang um -16,10 Prozent auf 128,01 Mio. EUR erwartet.

Auch der bisherige Verlust soll sich...