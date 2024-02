BlackBerry Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Blackberry liegt der RSI bei 77,36, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine überkaufte Situation an, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vorliegt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -37,82 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von -23,8 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysten kommen zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral", basierend auf 0 Kaufempfehlungen, 1 Neutral-Einstufung und 0 Schlecht-Einstufungen in den vergangenen 12 Monaten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 4 CAD, was auf eine mögliche Kursentwicklung von 9,59 Prozent hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Blackberry derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 21,91 Prozent schlechter abschneidet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.