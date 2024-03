BlackBerry Aktie: Das wird nichts mehr!

In den letzten zwölf Monaten erhielt Blackberry insgesamt 3 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Neutral" eingestuft wurden. Die Kursprognose zeigt ein Abwärtspotenzial von -5,88 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Blackberry um 31,51 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionsintensität im Netz zeigt nur eine schwache Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die technische Analyse zeigt, dass die Blackberry-Aktie sowohl kurzfristig als auch langfristig als "Schlecht" eingestuft wird, basierend auf der Distanz zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 bzw. 200 Tage. Die Analysten sind sich einig, dass Blackberry insgesamt als "Schlecht"-Wert einzustufen ist.