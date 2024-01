BlackBerry Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung über die Zeit in Relation gesetzt. Für Blackberry wird der 7-Tage-RSI mit 95,35 Punkten als überkauft eingestuft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI25 liegt bei 54,12, was auf eine neutrale Einstufung hinweist.

Analysten bewerten die Aktie von Blackberry langfristig als "Neutral". Von 18 Analysten erhielt die Aktie eine Bewertung von 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 4 CAD, was einer Erwartung von -14,89 Prozent entspricht.

Die Dividendenrendite von Blackberry liegt bei 0 Prozent, was 17,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Software" liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab jedoch auch einige positive Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.