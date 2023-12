BlackBerry Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Der Aktienkurs von Blackberry verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von -6,83 Prozent, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Software"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -5,04 Prozent, wobei Blackberry mit 1,79 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs bei Blackberry derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -17,91 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Blackberry daher als "Schlecht".

Die Einschätzung des Aktienkurses kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger erfolgen. Laut unseren Analysten waren die sozialen Plattformen überwiegend negativ in Bezug auf Blackberry. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in dieser Betrachtung führt. Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei fünf konkret berechnete Signale zur Verfügung standen (4 "Gut", 1 "Schlecht"), was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Folglich wird Blackberry in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Blackberry-Aktie in den letzten 7 Tagen weist einen Wert von 10 auf, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (37,45) zeigt, dass Blackberry hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Blackberry.