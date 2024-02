BlackBerry Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Blackberry in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die analysiert wurden, um eine zusätzliche Bewertung für die Aktie zu erhalten. In den Diskussionen der vergangenen Tage wurden besonders positive Themen hervorgehoben, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Titels führte. Darüber hinaus wurde diese Form der Analyse um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien erweitert. Dabei ergaben sich 7 negative Signale und 0 positive Signale. Aufgrund dieses Bildes ergibt sich auf dieser Stufe eine negative Empfehlung. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Anlegerstimmung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Blackberry derzeit als "schlecht" eingestuft wird. Der 200-Tage-Durchschnittskurs liegt bei 5,78 CAD, während der Aktienkurs bei 3,77 CAD liegt, was einer Abweichung von -34,78 Prozent vom Trendsignal entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnittskurs von 4,52 CAD führt zu einer Abweichung von -16,59 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher als "schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Blackberry mit einer Rendite von -31,51 Prozent mehr als 28 Prozent darunter. Die Branche "Software" verzeichnete eine mittlere Rendite von -6,2 Prozent, wobei auch hier Blackberry mit 25,31 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Blackberry liegt aktuell bei 41,86 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 66,26 zeigt an, dass die Aktie als "neutral" bewertet wird. Insgesamt wird Blackberry daher für diesen Punkt der Analyse als "neutral" eingestuft.