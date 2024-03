BlackBerry Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

In den letzten zwölf Monaten hat Blackberry insgesamt drei Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral", bestehend aus drei "Neutral" und keiner "Schlecht"-Meinungen. Dies spiegelt sich auch in den jüngsten Bewertungen der Analysten wider - die durchschnittliche Empfehlung für Blackberry im letzten Monat war ebenfalls "Neutral" (kein "Gut", zwei "Neutral", kein "Schlecht"). Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 3,42 CAD, was einem Abwärtspotential von -3,76 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 3,55 CAD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie von Blackberry.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie von Blackberry im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,51 Prozent erzielt, was 28,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt -6,05 Prozent, und Blackberry liegt aktuell 25,46 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Blackberry derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 28,76 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Blackberry-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,61 CAD lag. Der letzte Schlusskurs von 3,55 CAD weicht somit um -36,72 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (-13,2 Prozent Abweichung) wird die Blackberry-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Insgesamt erhält die Blackberry-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.