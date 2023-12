BlackBerry Aktie: Das liegt auf Eis

Die Blackberry-Aktie wird laut einer Analyse mit einer "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenrendite beurteilt. Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 17,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Software-Branche. Dies bedeutet, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion negativ bewertet wird.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Blackberry-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,83 Prozent erzielt, was 3,27 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Informationstechnologie-Sektor liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" liegt die Aktie 1,79 Prozent darunter. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergab, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Jedoch wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird die Blackberry-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 6,02 CAD, womit der Kurs der Aktie (5,59 CAD) um -7,14 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 5,09 CAD, was einer Abweichung von +9,82 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert ausweist. Insgesamt wird dies als "Neutral" eingestuft.