BlackBerry Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Bei Blackberry liegt der 7-Tage-RSI bei 93,88 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist. Daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Blackberry daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Bezogen auf die Performance der letzten 12 Monate verzeichnete Blackberry einen Rückgang von -6,83 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 8,51 Prozent, was zu einer Underperformance von -15,34 Prozent für Blackberry führt. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete im gleichen Zeitraum eine mittlere Rendite von 9 Prozent, wobei Blackberry 15,83 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Blackberry in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt jedoch, dass Blackberry deutlich mehr Aufmerksamkeit erhält als normal und eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Blackberry beträgt 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17,89 Prozent. Daher erhält die Dividendenpolitik von Blackberry eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.