BlackBerry Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Aktienkurs von Blackberry liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") mit einer Rendite von -7,31 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Software"-Branche von -2,6 Prozent in den vergangenen 12 Monaten liegt Blackberry mit 4,71 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Anleger diskutierten hauptsächlich positive Themen an neun Tagen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Blackberry gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie aufgrund dieser Entwicklung mit einem "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Es gab 5 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 1 "Gut"-Signal, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -35,99 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Blackberry-Aktie der letzten 200 Handelstage (5,89 CAD) mit dem aktuellen Kurs (3,77 CAD) vergleicht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (4,84 CAD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt mit einer Abweichung von -22,11 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung rund um Aktien wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zu Blackberry zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Blackberry weist kaum Änderungen auf, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insgesamt erhält die Aktie von Blackberry bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".