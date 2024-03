BlackBerry Aktie: Das darf nicht passieren!

Blackberry: Aktuelle Bewertung und Anlegerstimmung

Die Dividende von Blackberry liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (28,76 %) eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht", da die Differenz 28,76 Prozentpunkte beträgt.

Um zu beurteilen, ob die Aktie von Blackberry derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 51,72 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 53,14 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine schwache Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung und führt somit zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert.

Die Anlegerstimmung, die sich in den sozialen Medien widerspiegelt, zeigt überwiegend negative Meinungen in den Kommentaren der letzten Wochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Aktie von Blackberry als "Schlecht" einzustufen ist, basierend auf neun Schlecht-Signalen und keinen Gut-Signalen in den zurückliegenden Handelssignalen.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Blackberry bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet wird.