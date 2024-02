BlackBerry Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Blackberry-Aktie: Analyse zeigt unrentables Investment

Die Blackberry-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 21,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Software" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 21 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Langfristig gesehen wird die Einschätzung von Analysten für die Blackberry-Aktie als "Neutral" angesehen. Die Gesamtbewertung zeigt 0 Gut-, 3 Neutral- und 0 Schlecht-Bewertungen. Im letzten Monat gab es 0 Gut-, 2 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 3,42 CAD, was einer erwarteten Performance von -5,88 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Blackberry-Aktie eine Performance von -31,51 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -6,92 Prozent gefallen sind, was zu einer Underperformance von -24,6 Prozent für Blackberry führt. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,34 Prozent im letzten Jahr, und Blackberry lag 27,17 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Blackberry ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Jedoch ergab die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien 6 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Anleger-Stimmung eine Einschätzung von "Gut".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Blackberry-Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die langfristige Einschätzung der Analysten ist neutral, während die Performance im Branchen- und Sektorvergleich sowie die Anleger-Stimmung zu einer negativen Bewertung führen.