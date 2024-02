BlackBerry Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Analyse der Analysten ergibt für Blackberry ein insgesamt neutrales Urteil. Innerhalb der letzten 12 Monate gab es eine Kaufempfehlung von 0 Analysten, eine neutrale Bewertung von einem Analysten und keine schlechten Bewertungen. In Bezug auf das Kursziel sehen die Analysten einen Durchschnittswert von 4 CAD, was auf eine potenzielle Kursentwicklung von 9,59 Prozent hindeutet. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie.

Die Dividendenrendite von Blackberry liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt für die "Software"-Branche von 21,91 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine schlechte Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Blackberry, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt. Die Aktivität in den Diskussionen zeigt jedoch eine neutrale Bewertung, da es weder wesentlich mehr noch weniger Diskussionen als üblich gab.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien, wobei in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion über Blackberry geführt wurde. In den letzten Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt. Automatische Analysen zeigen jedoch eine überwiegend negative Stimmung in letzter Zeit, was zu einer neutralen Gesamtbewertung der Aktie führt.