BlackBerry Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Aktie von Blackberry wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit einer neutralen Einstufung versehen. Sowohl die durchschnittliche Empfehlung als auch das Kursziel für die Aktie liegen im neutralen Bereich. Analysten erwarten eine Kursentwicklung von -13,61 Prozent, was als negativ bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine negative Veränderung festgestellt werden, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion wurde hingegen neutral bewertet.

Die technische Analyse ergibt ein schlechtes Signal für die Aktie von Blackberry, basierend auf dem aktuellen Kurs im Vergleich zu den Durchschnittswerten der letzten 50 und 200 Tage.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Blackberry in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -13,73 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche sowie eine Unterperformance von 14,2 Prozent im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor gezeigt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.