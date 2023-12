BlackBerry Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Stimmung der Anleger, die Kommentare auf sozialen Plattformen und die Handelssignale deuten darauf hin, dass die Blackberry-Aktie eine positive Bewertung erhält. Die Analysten haben festgestellt, dass die Mehrheit der Kommentare zu Blackberry auf den sozialen Medien positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer hauptsächlich positive Themen diskutiert. Insgesamt wird die Stimmung um Blackberry als "Gut" eingestuft.

Betrachtet man die Bewertungen von Analysten, so ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Blackberry-Aktie. In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen abgegeben, wobei keine als "Gut" und eine als "Neutral" eingestuft wurde. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 4,5 CAD, was einem Abwärtspotential von -19,06 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.

Die Dividendenpolitik von Blackberry wird als "Schlecht" bewertet, da das Unternehmen niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt ausschüttet. Der Unterschied beträgt 17,91 Prozentpunkte (0 % gegenüber 17,91 %).

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Blackberry-Aktie gemischte Bewertungen. Der Durchschnitt von 6,03 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,56 CAD, was einem Unterschied von -7,79 Prozent entspricht. Auch die 50-Tage-Chartanalyse zeigt gemischte Signale, wobei der letzte Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik von Blackberry.