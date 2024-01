BlackBerry Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Blackberry-Aktie wird von der Redaktion aufgrund ihrer Dividendenrendite, des Stimmungsbildes, der Analysteneinschätzungen und der Anlegerstimmung negativ bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Das Stimmungsbild in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen stark zum Negativen verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen hat dagegen abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass insgesamt 1 Analystenbewertung vorliegt, davon waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem "Neutral"-Rating führt. Aktuelle Ratings zeigen ein durchschnittliches Kursziel von 4 CAD, was einem Abwärtspotential von -13,04 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung in der Analysteneinschätzung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Die Stimmungsanalyse und die bestätigten Handelssignale führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Insgesamt erhält Blackberry von der Redaktion in allen analysierten Bereichen eine "Schlecht"-Bewertung.