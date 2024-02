BlackBerry Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Eine kürzlich durchgeführte Analyse von Blackberry auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Themen, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führte. Allerdings wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, die zu einer schlechteren Bewertung auf dieser Ebene führten.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen der Blackberry-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten waren alle als "Neutral" eingestuft. Auch im zurückliegenden Monat überwiegen die neutralen Empfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3,42 CAD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 11,02 Prozent fallen könnte, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung durch die Analysten führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Blackberry mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 21,92 Prozent. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus heutiger Sicht ein unrentables Investment darstellt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Blackberry liegt bei 30,56, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 von 64,98 ergibt eine neutrale Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen.

Zusammenfassend erhält Blackberry sowohl von den Analysten als auch auf Basis der Dividendenrendite und des RSI ein neutrales Rating.