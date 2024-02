BlackBerry Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Diskussionen über Blackberry in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser Gemengelage stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Fünf Handelssignale ergeben ein Bild von 0 Gut- und 5 Schlecht-Signalen, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Blackberry bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Der Relative Strength-Index, RSI, zeigt mit einem Wert von 78,26 eine Ausprägung, die zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 72,69, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende schüttet Blackberry im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 21,92 Prozentpunkte weniger als die üblichen 21,92 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt ebenfalls zur Einstufung "Schlecht".

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Blackberry. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Blackberry unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre BlackBerry-Analyse vom 29.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich BlackBerry jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen BlackBerry-Analyse.

BlackBerry: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...