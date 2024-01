BlackBerry Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Blackberry eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und drei negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Aufgrund der Häufung der Verkaufssignale erhält Blackberry auch eine "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt wird Blackberry von der Redaktion für die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Blackberry-Aktien als überkauft betrachtet werden, mit einem RSI von 73,08 für die Bewegungen innerhalb von 7 Tagen und einem RSI25 von 75 für die Bewegungen innerhalb von 25 Tagen, was auch als Indikator für eine überkaufte Situation gilt. Daher wird eine Bewertung von "Schlecht" für diese Kategorie vergeben.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung im Internet zeigt, dass Blackberry langfristig eine starke Aktivität aufweist und eine positive Veränderung in der Stimmungsrate verzeichnet. Aufgrund dieser Ergebnisse wird das langfristige Stimmungsbild als insgesamt "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Blackberry in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,31 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 0,81 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -8,13 Prozent im Branchenvergleich führt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt Blackberry mit einer Unterperformance von 10,56 Prozent unter dem Durchschnittswert. Daher erhält Blackberry in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.