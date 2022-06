BlackBerry-Aktie: Quartalszahlen ohne Reaktion?

Für BlackBerry stehen bald wieder Zahlen ins Haus. Das in Waterloo beheimatete Unternehmen wird am 23.06. seinen Quartalsbericht für das 1. Vierteljahr veröffentlichen. Was haben Aktionäre zu erwarten in Bezug auf Umsatz- und Gewinnentwicklung? Welchen Einfluss wird die Bilanz auf die BlackBerry-Aktie haben? Gerade einmal 6 Tage noch bis BlackBerry seine neuen Zahlen veröffentlichen will. Was können Aktionäre nun vom… Hier weiterlesen